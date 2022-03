Münster/Coesfeld

Er raste mit seinem uralten Fiat durch die Coesfelder Innenstadt, verletzte Menschen und richtete Sachschaden an. Aber wollte Thorsten W. am 17. Juli 2020 auch Menschen töten? Angeklagt war er unter anderem wegen Mordversuchs – am Montag fällte das Landgericht in Münster sein Urteil.

Von Gunnar A. Pier