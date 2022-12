Vier Generationen aus der Ukraine feiern Heiligabend in Lette

Seit April sind die Ukrainierinnen (v.l.): Ruslana Ilhova (8), Vladislava Ilhova (35), Valeria Chumak (58), Krystina Ilhova (14) in Deutschland. Lilija Schepljakova (83) kam im Juni nach.Der Schnee gehört in der Ukraine für Vladislava (l.) und Valeria einfach dazu. Auch für Vladislavas Tochter Ruslana ist dieser wichtig.

Gerade ist ein Krieg in der Ukraine ausgebrochen? Besonders für Uroma Lilija Schepljakova ist es noch immer sehr schwer zu verstehen. In einem gemütlichen Wohnzimmer in Lette sitzt sie am Tisch. Neben ihr knistern die Flammen des Kamins. Ob sie sich auf Weihnachten 2022 freut? Die 83-Jährige weint. „Ich wollte aus der Heimat nicht weg, denn ich dachte wirklich nicht, dass es so schlimm wird.“ Und sie fühlte sich mit ihren 83 auch zu alt. Ihrer Tochter Valeria Chumak geht es nicht anders: „Ich bin nicht in Stimmung für Weihnachten.“