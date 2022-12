Laut Informationen der Polizei Coesfeld betraten am Mittwochabend (21.12.) gegen 20:40 Uhr zwei mit Sturmhauben maskierte Personen die Tankstelle an der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen. Mit einer Schusswaffe bedrohte eine der beiden Personen die Mitarbeiterin und forderten Zigaretten und Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Räuber mit der Beute zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Die Beamten bitten um Hinweise auf Tat und Täter. Anders als bei den Überfällen der vergangenen Woche agierte am Mittwochabend ein unbekanntes Pärchen. Die Polizei hat eine Beschreibung der Gesuchten herausgegeben:

1. Person männlich

etwa 20 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

trug schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Jacke, weiße Handschuhe sowie dunklen Rucksack und schwarze Sturmhaube

2. Person weiblich

etwa 20- bis 25 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

trug schwarze Hose, grauen Kapuzenpullover, graue Handschuhe und eine schwarze Maske

Polizei prüft Zusammenhang zu früheren Überfällen

Die Polizei prüft, ob auch dieser Raubüberfall auf das Konto desselben Täters geht, der am 7. Dezember dieselbe Tankstelle sowie zwei weitere in Senden und Ascheberg überfallen hat. Aufgrund der Beschreibung und der Fahndungsfotos halten die Ermittler einen Zusammenhang für wahrscheinlich.

Die Polizei vermutet, dass der Tatverdächtige für mehrere Tankstellenüberfälle verantwortlich ist. Foto: Polizei Coesfeld