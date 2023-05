Kriminelle lauern immer auf Schwachstellen

Gefälschte E-Mails von scheinbar seriösen oder bekannten Absendern, WhatsApp-Nachrichten mit der Aufforderung, der Enkelin am Flughafen aus der Patsche zu helfen und ihr 500 Euro zu überweisen – oder eine nur scheinbar echte SMS zum Stand der Paketsendung: in solche und ähnliche Fallen kann man im Online-Alltag schnell tappen. Mit immer neuen Maschen tummeln sich Kriminelle im weltweiten Netz. „Sie lauern immer auf Schwachstellen und gehen effizient und arbeitsteilig vor. Es geht ihnen darum, Passwörter auszuspähen, Identitäten zu stehlen und so zum Beispiel weiteren Empfängern vermeintlich echte Nachrichten in betrügerischer Absicht schicken zu können“, beschreibt Tobias Bergmann die Ziele der Cyber-Kriminellen.

Bei Verdacht immer Polizei einschalten

Der Sendener arbeitet freiberuflich als IT-Grundschutz-Berater, erstellt Sicherheitskonzepte für Unternehmen, schult Mitarbeiter, berät in Krisensituationen und hält Vorträge – zuletzt online für die Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld.

Ehrenamtlich engagiert sich Tobias Bergmann als digitaler Ersthelfer im Cyber-Sicherheitsnetzwerk des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Dabei unterstützt er Bürger und kleine Unternehmen bei der Behebung von kleineren IT-Störungen und IT-Sicherheitsvorfällen. Für diese Aufgabe hat sich der Sendener beim BSI fortgebildet und zertifizieren lassen.

„Vorsicht ist auch und gerade im Netz die Mutter der Porzellankiste. Für Privatleute gilt das vor allem bei Online-Geschäften. Hier gilt es, ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und Bezahlungen nur innerhalb einer seriösen Verkaufsplattform durchzuführen. Wer einen Betrugsversuch wittert oder bereits Opfer geworden ist, sollte aber auf jeden Fall immer die Polizei einschalten“, rät Bergmann. Er empfiehlt, starke Passwörter zu verwenden, Online-Konten mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern und vor allem: „Für jede Anwendung sollte man unterschiedliche Anmeldedaten nutzen und am besten in einem Passwort-Manager verwalten.“ Zudem sei ein guter Virenschutz und die Sicherung wichtiger Daten durch ein Back-Up, verschlüsselt in einer Cloud oder auf einer externen Festplatte, wichtig.

Angriffe meistens aus dem Ausland

Besonders schlimm sei es, wenn Firmen, Einrichtungen und Behörden mit sogenannter Ransomware erpresst werden. „Dazu wird oft durch gefälschte E-Mails eine Schadsoftware auf die Rechner gespielt, wodurch ganze Netzwerke lahmgelegt werden können – und nach Zahlung eines Lösegeldes entsperrt werden. Die meisten solcher Angriffe von cyberkriminellen Gruppen kommen aus dem Ausland, häufig aus Russland, China oder Nordkorea“, sagt der 41-Jährige. Hauptberuflich ist er Inhaber der Sendener STW GmbH für Sicherheitstechnik, die unter anderem Brandmeldetechnik, Videoüberwachung, Zugangssysteme für Firmen und Einbruchsschutz für Privathäuser installiert.

Betrieben bietet er Awareness-Trainings und Cyber-Sicherheitsanalysen an. „Dafür wird die Person im Unternehmen, die den Hut bei der IT-Sicherheit aufhat, geschult und der Betrieb anschließend getestet“, erklärt der Sendener. Er verweist auf das Programm MID-Digitale Sicherheit, mit dem das Land Beratungsleistungen, Schulungen und Fortbildungen sowie Software für einen IT-Basisschutz kleinerer Unternehmen fördert. „Betriebe sollten ihre Mitarbeiter immer wieder für Gefahren sensibilisieren und zum Beispiel durch selbst erstellte Phishing-Mails regelmäßig trainieren“, empfiehlt der IT-Sicherheitsberater.

„ Ich bin als Computer-Nerd groß geworden. “ Tobias Bergmann

„Ich bin als Computer-Nerd groß geworden. Die Möglichkeiten im IT-Bereich haben mich immer fasziniert – und wegen steigender Komplexität später oft frustriert, weil ich gemerkt habe, wie viel Know-how erforderlich ist“, spricht Tobias Bergmann, der dem Fachausschuss für IT-Sicherheit des Bundesverbandes Sicherheitstechnik angehört, über seine berufliche Entwicklung. Nach einer Ausbildung als Veranstaltungstechniker in Berlin hat er für Siemens in der Sparte Medientechnik gearbeitet und später ein Studium der Informationstechnik an der Westfälischen Hochschule absolviert.

Die Erste-Hilfe-Hotline des Cyber-Sicherheitsnetzwerks ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Tel. 0800 274 1000 zu erreichen und bietet Kontakt zu Ersthelfern. Sie können auch Tobias Bergmann direkt kontaktieren unter 02597 941631 oder per E-Mail an info@bergmann-it.de

Über seine Erfahrungen bei Einsätzen als digitaler Ersthelfer veröffentlicht er Blogartikel, um die Leser zu sensibilisieren: www.bergmann-it.de