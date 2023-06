Pferdekutsche landet im Straßengraben – Zwei Personen verletzt

Der Ausflug mit einer Kutsche endete am Montag (26. Juni) für zwei Personen im Krankenhaus. Gegen 19.05 Uhr befuhren der 68-jährige Fahrer aus Havixbeck sowie zwei Mitfahrerinnen aus Dülmen und Dortmund laut einer Pressemitteilung der Polizei Coesfeld einen Feldweg abseits der Lavesumer Straße.

Kurz vor der Grenze nach Haltern am See erschrak das Pferd und trat nach links in einen dicht bewachsenen Graben, heißt es in der Mitteilung. Hierbei stürzte das Tier, wodurch auch die Kutsche kippte. Die Frau aus Dülmen sei rechtzeitig abgesprungen.

Die beiden anderen Personen gerieten unter die Kutsche. Beide kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Das Pferd blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.