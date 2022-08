1140 Kilometer bis zum Ziel

Starke Leistung: UItraläufer Denis Holub ist quer durch Deutschland gejoggt, um Spenden für die Hilfsorganisation „Mary‘s Meals“ zu sammeln. Die 1140 Kilometer lange Strecke, die der 16-Jährige in 16 Etappen zurücklegte, führte ihn auch durch Lüdinghausen.

Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer: Sein Spendenlauf quer durch Deutschland hat Denis Holub jetzt direkt durch Lüdinghausen geführt. Der 16-Jährige ist laut eines Presseberichts am 30. Juli in Freiburg auf eine Strecke von 1140 Kilometern gestartet, die ihn über 16 Etappen bis nach Hamburg führen wird. Dort ist er am Sonntag (14. August) auf dem Platz der Deutschen Einheit erwartet worden.

„Versuche nicht vor den Problemen der Welt wegzurennen, sondern für sie zu rennen und zu helfen, die Welt stückweise zu einem besseren Ort für alle zu machen“, so umschreibt Holub selbst seine Motivation für diesen Ultralauf. Dabei hat er sich zum Ziel gesetzt, auf die Hilfsorganisation „Mary’s Meals“ aufmerksam zu machen.

„Ihre Arbeit, für nur 18,30 Euro pro Jahr ein Kind mit warmen Schulmahlzeiten in den ärmsten Ländern dieser Welt zu versorgen, und ihre Vision, jedem Kind Zugang zu Nahrung und Bildung zu ermöglichen, verdient Aufmerksamkeit. Und ich möchte dabei helfen, möglichst vielen Menschen ‚Mary’s Meals‘ näherzubringen“, wird der 16-Jährige in dem Text zitiert.

Die Steverstadt lag dabei direkt auf der neunten Etappe von Dortmund nach Münster. „Als wir das gesehen haben, wollten wir ihn hier in Lüdinghausen unbedingt anfeuern“, sagt Vera Hüsken vom Arbeitskreis „Fair Handeln“, der die Organisation „Mary’s Meals“ schon seit mehreren Jahren unterstützt.

Und so erwarteten ihn Mitglieder des hiesigen Lauftreffs sowie der Ultraläufer Manfred Sandmann aus Dülmen und Rainer Wachsmann aus Münster am Ortseingang.

Gegen 13.30 Uhr kam Holub mit bis dahin mehr als 600 Kilometern in den Beinen aus Richtung Olfen. Gemeinsam mit den Laufsportfreunden und Ultraläufern ging es die Olfener Straße entlang über die Langenbrückenstraße bis zum Marktplatz, wo er von begeisterten Steverstädtern für eine kleine Laufpause empfangen wurde. Nach zehn Minuten ging es weiter auf die nächsten 35 Kilometer entlang der Burg Vischering gen Münster, wo er um 18 Uhr im Etappenziel auf dem Domplatz einlief.

Wer mehr über Holub und seinen Spendenlauf erfahren möchte, findet weitere Informationen auf seinem Instagram-Account @denis.hlb sowie online.