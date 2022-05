11,5 Kilometer auf Schusters Rappen

Erstmalig findet am Sonntag (8. Mai) ein Wandertag rund um Seppenrade statt. Die gemeinsam vom Heimatverein Seppenrade sowie Lüdinghausen Marketing organisierte Veranstaltung lädt dazu ein, eine ausgewiesene Strecke rund um Seppenrade zu erkunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der etwa 11,5 Kilometer lange Weg führt ausgehend vom Rosengarten durch die Dorfbauerschaft, Ondrup und Leversum. Im Rosengarten sorgt der Heimatverein Seppenrade an diesem Tag für ein gastronomisches Angebot mit Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem. Außerdem sind dort die „Laufzettel“ erhältlich, mit denen die Wanderer an einem Gewinnspiel teilnehmen können. Unterwegs gibt es hierzu allerhand zu entdecken. Beantworten die Teilnehmer des Gewinnspiels auf dem Laufzettel gestellten Fragen und Rätsel richtig und geben diesen bis 18 Uhr am Infostand im Rosengarten zurück, können sie mit etwas Glück verschiedene Preise rund um das Thema Picknick gewinnen. So werden unter den Teilnehmern drei vom Münsterland e.V. und Lüdinghausen Marketing zur Verfügung gestellte Picknickkisten im Wert von 100, 75 und 50 Euro verlost.

Entlang der Strecke des Wanderweges laden Höfe und Direktvermarkter dazu ein, ihr regionales Angebot kennenzulernen. So werden „Rosendorf Alpaka“, „Alles Regio – Hof Niehues“, der „Hofladen Buerbank“ und die „Schafzucht Lüdinghausen – Stefan Naber“ über die Haltung und Zucht ihrer Tiere informieren, heißt es im Pressetext weiter. Zudem öffnen der Landhausgarten Christensen und der Reiterhof Enja Libor in Leversum ihre Pforten für Besucher. Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Seppenrade unweit der Wegstrecke findet an dem Tag ein Westernreitturnier statt.

Der Wandertag findet zwischen 11 und 18 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder Teilnehmer kann zu einer individuellen Uhrzeit auf die Wegstrecke starten. Ein Faltblatt zur Veranstaltung ist unter anderem bei Lüdinghausen Marketing erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch online.