120 Lkw-Ladungen Bauschutt erwartet

Noch in diesem Monat soll mit dem Abriss der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule am Nottengartenweg begonnen werden.

Bis in den Dezember soll sich der Abriss der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule hinziehen. Das erfuhren die Anwohner des Nottengartenweges jetzt in einer vom Kreis Coesfeld – dem gehört das Areal – organisierten Informationsveranstaltung. In geringerem Umfang seien die Gebäude mit Schadstoffen belastet, erklärte dazu Bürgermeister Ansgar Mertens, der an der Bürgerversammlung teilgenommen hat, auf WN-Nachfrage.