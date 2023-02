1800 Euro nach SMS-Betrug weg

Eine 23-jährige Frau aus Lüdinghausen ist laut Polizei am Montag Opfer einer SMS-Betrugsmasche geworden. Gegen 17.50 Uhr am Montag erhielt die Lüdinghauserin eine SMS einer ihr unbekannten Rufnummer. In dieser SMS wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Onlinebanking ablaufe und sie, um den Service zu verlängern, einen Link öffnen und den Anweisungen folgen solle, heißt es in einer Polizeimitteilung. Zunächst ignorierte sie dies, ging jedoch am nächsten Morgen auf den Link. Im folgenden gab sie ihre Kontodaten und ihr Passwort ein.

Bankkonto überprüft

Im Laufe des Tages kam ihr dies jedoch komisch vor. Sie kontrollierte ihre Bankbewegungen. So fiel ihr auf, dass unbekannte Täter 1800 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht hatten. Sie ließ ihr Onlinebanking sperren, informierte ihr Geldinstitut und erstattete Anzeige. Hinweise, die zu Tätern führen könnten, nimmt die Polizei in Lüdinghausen an unter

0 25 91/79 30.