21-Jähriger rollt mit Auto in den Dortmund-Ems-Kanal

Ein 21-jähriger Lüdinghauser geriet am frühen Mittwochmorgen in den Dortmund-Ems-Kanal. Nach eigenen Angaben sei er im Auto eingeschlafen und aufgewacht, als das Fahrzeug ins Wasser rollte. Er konnte sich selbst aus dem BMW befreien.

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Polizei von Autofahrern informiert, die einen tropfnassen jungen Mann in Höhe des Dortmund-Ems-Kanals an der Seppenrader Straße entdeckt hatten. Der 21-jährige Lüdinghauser gab bei den Beamten an, dass er mit seinem Auto – einem weißen BMW Cabriolet – ins Wasser gerollt sei. Aus dem Fahrzeug, so heißt es im Polizeibericht, habe er sich selbst retten können.

Nach eigenen Angaben hatte sich der Heranwachsende in dem Auto am Ufer des Kanals aufgehalten. Dort sei er eingeschlafen und erst aufgewacht, als das Auto ins Wasser fiel. Unterkühlt, aber ansonsten unverletzt, brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus.

Der 21-jährige Lüdinghauser konnte sich selbst aus dem Auto retten. Foto: Peter Werth

Im Auto gekifft

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, weil er weiterhin angegeben hatte, dass er zuvor im Auto gekifft hätte. Zur Unterstützung forderte die Polizei die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr Lüdinghausen und Münster an. Diese kam mit Tauchern, um das Auto aufzufinden und zu prüfen, ob sich möglicherweise noch weitere Personen im Auto befanden. Das Fahrzeug wurde mit einem Kranwagen der Feuerwehr aus Münster geborgen.

Neben der Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter BTM-Einfluss erwarten den Lüdinghauser Fahrer nun noch ein Verfahren wegen Gewässerverunreinigung. Weiterhin werden steuerrechtliche Verstöße des Fahrzeughalters geprüft, denn der junge Mann habe angegeben, den BMW geliehen zu haben, so Polizeipressesprecherin Britta Venker. Rund 50 Kräfte von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Polizei sowie Rettungskräften waren laut Lüdinghausens Wehrführer Torsten Voß im Einsatz.