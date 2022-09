24-Jähriger muss sechs Jahre in Haft

Nach einem Streit mit Messer-Attacke hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster den 24-jährigen Angeklagten aus Lüdinghausen zu sechs Jahren Freiheitsstrafe und der Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 15 000 Euro an den Geschädigten verurteilt.

In gebeugter Haltung und mit tief gesenktem Kopf nahm der 24-jährige Angeklagte sein Urteil entgegen: Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster verurteilte den Lüdinghauser wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und der Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 15 000 Euro an den Geschädigten.

Am 26. Januar dieses Jahres hatte der gebürtige Iraner einen 40-Jährigen vor dessen Wohnhaus an der Mühlenstraße mit drei Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Grund für diese Tat war ein Streit zwischen den beiden Männern, der aufgrund von Spielschulden in Höhe von zehn Euro und damit einhergehenden Beleidigungen entstanden ist.

Die Suche nach Ursachen, welche diese schwere Tat nachvollziehbarer gemacht hätten, blieb auch im Rahmen der Beweisaufnahme vor Gericht erfolglos. „Wir haben nichts entdeckt, was wir zu Ihren Gunsten hätten werten können“, erklärte die Vorsitzende Richterin. Die psychiatrische Sachverständige hatte jedoch eine hohe emotionale Reizbarkeit des 24-Jährigen im Falle von Kränkungen festgestellt.

Die Kammer ging davon aus, dass der Beschuldigte die Tat mit Tötungsvorsatz begonnen hatte. Zumal er seinem Opfer in die Herzregion gestochen hatte, die „besonders vulnerabel“ sei. Da der Geschädigte flüchten konnte und noch 150 Meter lief, gingen die Richter davon aus, dass der 24-Jährige nicht alles Nötige getan hatte, um den Tod herbeizuführen. Den Umstand, dass der Beschuldigte dann jedoch seinen Angriff beendete, wertete die Kammer als strafbefreienden Rücktritt vom versuchten Mord.

Der Staatsanwalt war bis zuletzt von dem Versuch eines Heimtückemordes ausgegangen und hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.