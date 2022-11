26-Jähriger schwer verletzt

Ein 26-jähriger Lüdinghauser ist am Dienstag (29. November) mit einem Van auf der B235 verunglückt. Zwischen Lüdinghausen und Senden kam der junge Mann gegen 15.30 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Er geriet in den Gegenverkehr, wo ein 56-jähriger Autofahrer aus Möhnesee eine Vollbremsung und mehrere Ausweichmanöver einleiten musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Vans durchfuhr anschließend einen Entwässerungsgraben auf einer Strecke von 70 Metern. Der Van schaukelte sich dabei auf und drehte sich anschließend um 180 Grad in seine Endlage im Graben, so die Polizei weiter. Beim Einfahren in den Graben überfuhr der 26-Jährige ein Verkehrszeichen. Der Lüdinghauser wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Fahrer aus Möhnesee blieb unverletzt, sein Auto unbeschädigt. Die Feuerwehr Lüdinghausen sicherte den Van im Rahmen des Brandschutzes und reinigte die Unfallstelle vom gröbsten Schmutz. Die B235 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.