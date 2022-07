294. Schuss macht Carsten Schmidt zum König

Um kurz nach 21 Uhr war am Samstagabend der große Moment gekommen. Nach einigen aufregenden Minuten sicherte sich Carsten Schmidt mit dem 294. Schuss die Königswürde. Ein verdientes und langjähriges Vereinsmitglied, das sogleich euphorisch gefeiert wurde.

Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, seit zum letzten Mal Schüsse an der Berenbrocker Schule fielen. Am Samstag war es dann endlich wieder soweit und nach vier Jahren Regentschaft wurde der Nachfolger für Ralf Große Daldrup ermittelt.