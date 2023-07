33 Polizei-Einsätze in fünf Monaten

Seit gut zwei Jahren ist die Markant-Tankstelle an der Selmer Straße in Betrieb. Und seit fast genau dieser Zeit schlägt das der Nachbarschaft an der Raesfeldstraße schwer aufs Gemüt – besonders wegen der Tuner-Szene.

Zwei Jahre ist die Markant-Tankstelle an der Selmer Straße in Höhe des Kreisverkehrs Valve in Betrieb. Und seither fühlen sich die Anwohner in ihren schon in der Planungsphase geäußerten Bedenken bestätigt. Schon 2019 hatten sie diese im Rahmen eines Informationsabends der Stadt geäußert. Sogar eine Interessengemeinschaft hatte sich gegründet und ihr Anliegen mit einer von über 300 Personen unterschriebenen Liste untermauert.