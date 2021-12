330 Kartons an Kinder aus dem Flutgebiet verteilt

Lüdinghausen

Kurz vor Weihnachten war es endlich soweit. Die rund 330 Päckchen machten sich in einem Lkw auf den Weg, um in der Flutregion Freude zu bereiten. Sarah und Stefanie Baschinski haben die Spendenaktion organisiert und seit Oktober in der heimischen Küche Pakete geschnürt.

-acf-