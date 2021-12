50 Traktoren unterwegs

Eine Lichterfahrt haben die beiden Landwirtschaftlichen Ortsverbänden Lüdinghausen und Seppenrade sowie der Landjugend organisiert. Sie startet am Sonntag (19. Dezember) um 17 Uhr in Höhe Gelsenwasser am Baumschulenweg. Von dort geht es durch die Stadt in Richtung Rosendorf..

Ein wenig Licht in die Adventszeit wollen sie bringen, das sagt Max Pröbsting, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Lüdinghausen. Am Sonntag (19. Dezember) machen sich daher 50 Traktoren und Schlepper auf den Weg von Lüdinghausen ins Rosendorf. Start ist um 17 Uhr ab Gelsenwasser (Baumschulenweg). Endstation ist in Seppenrade an der Dülmener Straße in Höhe des Parkplatzes Edeka/Aldi.

Organisiert wird die Lichterfahrt von den beiden Landwirtschaftlichen Ortsverbänden sowie der Landjugend. „Wir hatten nur zwei Wochen Vorlaufzeit“, sagt Pröbsting. Aber im guten Zusammenspiel mit den Genehmigungsbehörden habe man alles gut über die Bühne bringen können. So wird die Polizei den Zug begleiten.

Die Fahrt führt nach ihrem Start über die Mühlenstraße und den Ostwall in Richtung Borg und Steverstraße. Weiter geht es nach einem Schlenker am Telgengarten weiter über die Tüllinghofer Straße zur Bahnhofstraße und Industriestraße. Von dort geht es über die Seppenrader Straße ins Rosendorf. Den neuen Berg hoch führt die Tour über die Hauptstraße, die Straße Am Dorn am Clara-Stift vorbei über die Straße Auf den Äckern, die Halterner Straße dann in einem Bogen durch das Wohngebiet Kastanienallee-West. Dann wird der Endpunkt an der Dülmener Straße erreicht.