57 Goldene vergeben

Die 80 Sportabzeichen, die der SV Fortuna in diesem Jahr abgenommen hat, wurden bei Glühwein und Plätzchen an die Teilnehmer ausgegeben. Es waren in den vergangenen Jahren zwar immer über 200 Ehrungen, doch die Zahl der Schüler von der Marien-Grundschule werden nun nicht mehr in der Statistik der Fortunen aufgeführt, obwohl das Team um Steffi Knaup auch bei der Abnahme in der Schule tätig war.

