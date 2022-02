585 000 Euro werden investiert

Rund vier Monate dauern die Sanierungsarbeiten an der Dülmener Straße zwischen der Kreuzung Halterner Straße/Hauptstraße und der Einmündung Steinbach in Seppenrade. Zudem wird die lang ersehnte Querungshilfe eingerichtet.

Arbeiten an der Dülmener Straße

Rund vier Monate dauern die Arbeiten an der Dülmener Straße im Rosendorf. Dort wird nicht nur eine Querungshilfe eingerichtet, auch die Fahrbahndecke wird in Teilen erneuert.

Seit zwei Wochen ist die Ortsdurchfahrt in Seppenrade zwischen der Kreuzung Halterner Straße/Hauptstraße bis zur Einmündung Steinbach gesperrt. Dort wird nicht nur die Fahrbahndecke der B 474 erneuert, sondern auch eine Querungshilfe in Höhe der Straßen Flaßbieke und Rosenstraße eingerichtet. Die Arbeiten dauern laut Stadtverwaltung rund vier Monate. Die Gesamtmaßnahme werde 585 000 Euro kosten, die vom Landesbetrieb Straßen.NRW getragen werden, so die städtische Pressesprecherin Anja Kleykamp. Sollte ursprünglich nur die Querungshilfe installiert werden, sei zudem festgestellt worden, dass es im Bereich des Straßenverlaufs auch Schäden im Unterbau gebe, sodass jetzt eine weitergehende Sanierung nötig werde.

Die Querungshilfe steht schon seit Längerem auf der Wunschliste der Seppenrader Bevölkerung wie auch der Kommunalpolitik. Schon im September 2017 hatte sich der Bauausschuss auf Antrag der CDU mit dem Thema beschäftigt. Damals hatten die Christdemokraten auch den Wunsch geäußert, die Straße als Tempo-30-Zone auszuweisen. Begründet wurde dies unter anderem mit der Zunahme des Durchgangsverkehrs. Zudem falle es vor allem älteren Menschen immer schwerer, die Bundesstraße zu überqueren, um die beiden Supermärkte zu erreichen.

Der überregionale Verkehr wird aktuell großräumig umgeleitet. Zudem bietet die Verwaltung donnerstags um 14.15 Uhr für die Anlieger einen Ortstermin an.