60 Enten in der Gräfte von Burg Vischering verendet

Lüdinghausen

Über 60 Enten sind inzwischen in der Außengräfte der Burg Vischering verendet. Tierretter Christian Adam sieht die Ursache in der Sperrung des Wasserzulaufs wegen der Brückenbauarbeiten an der Burg. Einige gerettete Tiere päppelt der 34-Jährige zu Hause auf. Er hält eine Vergiftung mit dem Nervengift Botulinumtoxin für die Ursache.

Von Peter Werth