643 Kilometer Naturerlebnis pur

Ein Spaziergang war das nicht, den Jochen Tenholt im Juni hinter sich gebracht hat. Aber er würde es genau so wieder machen, versichert der Seppenrader. Über 643 Kilometer ist er auf dem Olavsweg in Norwegen gepilgert. Olav II. war König in Norwegen, lebte von etwa 995 bis 1030 und starb als Märtyrer, er gilt als Nationalheiliger des skandinavischen Landes und ist in Trondheim begraben. Knapp vier Wochen war er unterwegs von Oslo bis Trondheim. „Eine Tour, die ich weitgehend in großer Einsamkeit erlebt habe“, sagt Tenholt. Unterwegs sei er kaum anderen Pilgern begegnet. Darauf sei er allerdings auch eingestellt gewesen. „Ich war bewusst alleine unterwegs“, betont er.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis 30 Tage kostenfrei testen alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet Digital Basis Jahrespass alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet