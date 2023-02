65-jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen zog sich am Dienstag ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall in der Bauerschaft Ondrup zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödliche Verletzungen zog sich ein Lüdinghauser am Dienstag (14. Fe­bruar) bei einem Verkehrsunfall in der Seppenrader Bauerschaft Ondrup zu. Der 65-Jährige befuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Ondrup in Höhe des dortigen Campingplatzes, teilt die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Rad zu Fall und kollidierte mit einem geparkten Wohnmobil. Trotz der sofort von Zeugen eingeleiteten Reanimation, verstarb der Mann an der Unfallstelle. Er trug zur Unfallzeit einen Helm.