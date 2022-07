68-jährige Frau schwer verletzt

Unfall am Kreisverkehr in Lüdinghausen

Eine 68-jährige Frau wurde am Sonntag (31. Juli) um 11.10 Uhr bei einem Unfall im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße/Geschwister-Scholl-Straße schwer verletzt. Beim Überqueren der Fahrbahn wurde die Lüdinghauserin, die mit ihrem Krankenfahrstuhl unterwegs war, vom Auto eines 62-jährigen Nordkircheners erfasst, teilt die Polizei mit. Die 68-Jährige hatte den Autofahrer, der aus Richtung des Kreisverkehrs am Dietrich-Bonhoeffer-Ring kam und in Richtung Mühlenstraße fahren wollte, übersehen. Die Frau fiel bei dem Unfall aus dem Krankenfahrstuhl und wurde schwer verletzt. Um die Frau von der Unfallstelle in ein Krankenhaus zu transportieren, wurde zunächst ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort bestellt. Letztendlich wurde sie aber durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Nordkirchener erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock, so die Polizei.