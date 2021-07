Abfahrt im Bikepark

Ab sofort können sich Mountainbiker und BMX-Fahrer im Dirtpark am Klutensee-Bad austoben. Die Bauzäune sind entfernt und die Fläche somit freigegeben.

Fläche am Klutensee-Bad freigegeben

Der Bikepark am Klutensee-Bad ist eröffnet.

Der Bikepark am Klutensee-Bad kann nun von allen genutzt werden. Starke Regengüsse hatten dazu geführt, dass der Park noch einmal überarbeitet werden musste. Eine Gruppe von aktiven Bikern war mit der endgültigen Gestaltung beschäftigt. Nachdem der Boden in der vergangenen Woche endlich vollständig durchgetrocknet war, konnte der Bauhof mit einem Bagger helfend zur Seite stehen, um einen dauerhaften Wasserablauf zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.