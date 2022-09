Adliger stiftet Gotteshaus

Dank eines großzügigen Stifters bekamen die Evangelen Mitte des 19. Jahrhunderts ein eigenes Gotteshaus in Lüdinghausen: Freiherr Adolph von Bodelschwingh-Plettenberg zu Sandfort finanzierte den Bau, dessen Grundstein am 15. September 1857 - und somit heute vor 165 Jahren - gelegt worden ist.

Mit der Grundsteinlegung am 15. September 1857 – und damit heute vor genau 165 Jahren – begann die Geschichte der evangelischen Kirche an der Lüdinghauser Straße sichtbar Gestalt anzunehmen. Obwohl die Gemeinde Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Betsaal in der Burg Lüdinghausen einen Ort hatte, um den gemeinsamen Glauben zu festigen, wollten die Verantwortlichen ein eigenes Gotteshaus bauen.