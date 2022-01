Afrika steht im Mittelpunkt

Die Literaturkreise der Familienbildungsstätte starten Ende Januar mit dem Thema „Von Afrika bis afroamerikanischer Literatur – Rassismus und Ausgrenzung“ ins Sommerhalbjahr. Referentin Heike König-Bölke stellt laut einer Pressemitteilung spannende Bücher mit kon­troversen Inhalten in Aussicht.

Den Anfang macht der im vergangenen Jahr mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnete Roman „Aufbrechen“ von Tsitsi Dangarembga. 2018 wurde der Roman in die BBC-Liste der „100 Bücher, die die Welt geprägt haben“ aufgenommen. „Ein Coming-of-Age-Roman, der den Fokus auf Afrika legt und nicht nur Lebensbedingungen und Bildungschancen, gerade der Frauen, deutlich macht“, verrät König-Bölke.

Roman „Alles glänzt“ folgt im Februar

Ein weiteres aktuelles Buch aus dem vergangenen Jahr schließe sich gleich an, ergänzt sie: Der ebenfalls 2021 erschienene Roman „Alles glänzt“ der amerikanischen Autorin Jaqueline Woodson ist Besprechungshintergrund im Februar. „Dieses war eines der Bücher, das mir im letzten Jahr besonders gut gefallen hat“, erklärt die Referentin.

Den frisch erschienenen und prämierten Büchern steht ein Klassiker gegenüber: „Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt“ von Maya Angelou. Dieses schon 1969 erschienene Werk der großen amerikanischen Autorin thematisiert die Kraft der Worte und der Fantasie. Maya Angelou war Weggefährtin von Martin Luther King und enge Vertraute von Malcolm X und hat ebenfalls ein umfangreiches lyrisches Werk hinterlassen.

Der Themenschwerpunkt Lyrik steht dann im Sommer im Mittelpunkt: Amanda Gormans „The Hill We Climb“, ein Gedicht, das die damals 22-jährige Autorin für die Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar 2021 verfasst und dort auch rezitiert hat, im vergangenen Jahr weltberühmt.

Lyrisches Potpourri im Juni

Den Abschluss bildet dann im Juni ein lyrisches Potpourri. Die Teilnehmer benennen im Vorfeld Lieblingsgedichte und besprechen dann zusammen mit der Referentin Form und Hintergründe.

Im Rahmen des Möglichen in der Corona-Zeit plant Heike König-Bölke auch zum Sommer wieder eine Lesung sowie für die Kursteilnehmer einen Sommerabschluss. Die Reihe im Lüdinghauser Kino „CineMotion“ wird ebenfalls im Frühling fortgesetzt. „Wir starten dann mit großartigen Filmen, die wie gemacht sind für die große Leinwand“, macht die Referentin schon Vorfreude auf den Frühling.

Die Kurse sind zurzeit in Präsenz geplant. Nach jedem Präsenz-Wochenende findet eine Woche später auch eine Veranstaltung auf der Videoplattform Zoom statt.

Kurs I beginnt am 28. Januar (Freitag) um 19.30 Uhr, Kurs II am 29. Januar (Samstag) um 10 Uhr jeweils in den Räumen der Familienbildungsstätte, Kurs III (Zoom) am 4. Februar (Freitag) um 19.30 Uhr. Weitere Termine sind im vierwöchigen Rhythmus im Februar, März, Mai und Juni. Anmeldungen und Informationen bei der Familienbildungsstätte Lüdinghausen, 0 25 91 / 98 90 90, oder auf der FBS-Homepage.