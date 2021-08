Hamed Rasuli über seine Familie in Kabul: „Alle haben Angst“

Lüdinghausen

Hamed Rasuli ist in großer Sorge. Der junge Afghane lebt seit seiner Flucht über die Balkanroute 2015 in Deutschland. Seine Eltern und seine fünf Geschwister sind in Kabul, haben den Einmarsch der Taliban erlebt. Den Kontakt hält der 23-Jährige derzeit noch per Skype und Whatsapp. Aber, das, so berichtet er, werde immer schwieriger.

Von Peter Werth