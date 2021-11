Alle Weihnachtsmärkte abgesagt

„Verantwortungsvoll agieren“, das wollen die Veranstalter der Advents- und Weihnachtsmärkte in Lüdinghausen und Seppenrade. In Abstimmung mit der Stadtverwaltung habe sie nun alle Veranstaltung im Advent abgesagt.

Der Weihnachtsmarkt Seppenrade hätte so viel Stimmung ins Rosendorf bringen können – angesichts der steigenden Inzidenzen haben die Veranstalter den Markt nun angesagt. Genauso wie alle weiteren Weihnachtsaktionen im Advent in der Steverstadt.

Nach langer Abwägung haben sich Lüdinghausen Marketing und der Heimatverein Seppenrade als Veranstalter der Advents- und Weihnachtsmärkte in Lüdinghausen und Seppenrade in Abstimmung mit der Stadtverwaltung dazu entschlossen, die bevorstehenden Märkte nicht durchzuführen, heißt es in einer Pressenotiz.

Der Weihnachtsmarkt der Hobbykünstler auf der Burg Lüdinghausen (27. und 28. November), der Weihnachtsmarkt Seppenrade (27. und 28. November), der Adventsmarkt Lüdinghausen (3. bis 5. Dezember) sowie der Abendmarkt Spezial (17. Dezember) finden daher nicht statt. In den vergangenen Wochen seien die Veranstalter sehr motiviert gewesen, ein coronakonformes vorweihnachtliches Angebot zu schaffen. Die steigenden Corona-Zahlen und die damit verbundene Entwicklung und unsichere Perspektive haben nunmehr aber zum Entschluss geführt, die Veranstaltungen abzusagen, heißt es weiter. „Die Entscheidung ist uns allen sehr, sehr schwergefallen“, sagt Stefan Wiemann, Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing, „vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Lage, möchten wir aber verantwortungsvoll agieren. Die Veranstaltungen hätten wir nur unter sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen, die über die aktuelle Coronaschutzverordnung hinausgehen, durchführen wollen. Die hätte nicht mehr zu dem Charakter der Märkte gepasst.“

„Wir hatten uns sehr darauf gefreut, wieder einen Weihnachtsmarkt unter großer Beteiligung von vielen Kinder- und Erwachsenengruppen zu veranstalten“, ergänzt Thomas Wehlmann, Vorsitzender des Heimatvereins Seppenrade. Sowohl dort als auch in Lüdinghausen waren die Märkte auf den Kirchplätzen mit einem Bühnenprogramm und unter Beteiligung vieler Akteure geplant worden.