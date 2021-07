„Alleine bewegst du gar nichts“

Lüdinghausen

18 Jahre war Günter Weide Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Lüdinghausen und Seppenrade. Zum 9. Juli gibt er das Amt auf und wechselt in die Ehrenabteilung. An seinen ersten Einsatz im Jahr 1980 erinnert sich der 59-Jährige noch genau. Das war in den Borkenbergen.

Von Peter Werth