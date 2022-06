Allen Stürmen erfolgreich getrotzt

Die Entlassung in den nächsten Lebensabschnitt feierte die Abiturientia des Gymnasiums Canisianum am Samstag mit einem familiären Festakt, bei dem viele der Absolventen auf besondere Leistungen zurückblicken konnten. „Heute ist euer großer Tag“, fasste Pastoralreferent Thorsten Neuhaus beim Gottesdienst zusammen und entließ die Schüler neben Gottes Segen mit einem klaren Aufruf: „Geht selbstbewusst heraus in diese Welt.“

Abiturienten in der „Zeitenwende“

In der Aula wurde schnell das Motto des Jahrgangs zum Thema: „Abihoi – Inken, wir sinken!“ zum Thema. Die namentlich angesprochene Schulleiterin Inken Fries-Janner fand klare Worte: „Ihr seid nicht gesunken. Ihr habt allen Stürmen getrotzt und geht schon bald auf die nächste Reise auf neuen Schiffen.“ In welch schwierigen weltpolitischen Bedingungen diese neuen Reise beginnt, brachte Christoph Schlütermann als Vertreter des Schulträgers auf den Punkt: „Ihr lebt in einer Zeitenwende.“ Die Überzeugung, dass der Jahrgang seine Rolle finden wird, begründete er mit dem unermüdlichen Einsatz des Kollegiums: „Die persönliche Zuwendung, die Sie erfahren haben, ist Teil unseres Cani-Leitbildes.“ Für die Abiturientia gelte in diesem Moment jedoch erst einmal: „Mission accomplished.“ Die Glückwünsche der Stadt überbrachte Bürgermeister Ansgar Mertens. „Bleiben Sie sich treu und trauen Sie sich etwas“, lautete sein Appell an die Schüler. Denn: „Es ist Ihr Weg.“

Besondere Leistungen gewürdigt

Die Leitung der Jahrgangsstufe hatten Gero Borrmann und Isabel Weyer übernommen. Die besonderen Hindernisse von Pandemie und veränderten Schulbedingungen hätten seine Schützlinge, so Borrmann, „bravourös“ gemeistert. Vor dem was kommt, brauche von den Schülern daher niemand Angst zu haben: „Das Leben, das jetzt kommt, ist genauso echt wie das Leben, das ihr hier gelebt habt.“ Nur einen Ratschlag gab Borrmann den Abiturienten noch mit auf den Weg: „Nehmt euch Zeit, denn ihr seid jung.“ Die Abschiedsworte der Abiturientia überbrachten Finia Wünning und Friedjof Woidtke. „Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen“, wandte sich Wünning an die Lehrerschaft. Woidtkes Schlusswort erntete derweil jede Menge Applaus: „Wir sehen uns.“ Als Vorsitzender der Schulpflegschaft beglückwünschte Marco Hoffmann den Jahrgang und betonte: „Die Gesellschaft braucht Sie jetzt.“

Dann war er da: der große Moment, der einen Höhepunkt im Kalender des Canis darstellt. Nach Leistungskursen aufgeteilt erhielten die Prüflinge ihre Reifezeugnisse, wobei sich Nico Hattrup, Pia-Laura Wisnewski und Felix Diekmann über den perfekten Notendurchschnitt „1,0“ freuen konnten. Für besondere fachliche Leistungen wurden Felix Diekmann (Physik), Mika Lücke (Mathe), Nico Hattrup (Physik) sowie Konstantin Kettel (Philosophie) geehrt. Auch Bashar Alabli und Radin Hosseini gehörten zu den Geehrten: Sie hatten ihre Hochschulreife erlangt, obwohl sie erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben.

Bevor das Erreichte beim Abiball gebührend gefeiert wurde, machte der Festakt noch einmal deutlich, warum die Schüler ihrer Schule auch in Zukunft verbunden werden bleiben. „Canisianer ist man ein Leben lang“, betonte Christoph Schlütermann und Marco Hoffmann brachte auf den Punkt, was die Schule für die Absolventen so besonders macht: „Die Cani-Familie ist immer für Sie da und steht an Ihrer Seite.“ Wie gerne Schulleiterin Fries-Janner als Kapitänin des „Abiturienten-Schiffs“ auf der Brücke stand, brachte sie mit einem letzten Bezug auf das Abiturmotto auf den Punkt: „Es war eine Ehre, euch an Bord gehabt zu haben.“

Die Abiturientia 2022:

Bashar Alabli, Carolin Alder, Alina Arnold, Marcel Aschwer, Marleen Bachmann, Luca Bartlewski, Jannis Batsis, Janina Bell, Jonas Bieber, Sven Boksgorn, Hannah Bollermann, Aike Braje, Henri Breuer, Maximilian Budde, Carolina Cordes, Robin Cordes, Paul Czub, Felix Diekmann, Lars Dobbertin, Mathis Dömer, Emilia Dreßler, Oliver Edelbrock, Charleen Ehlert, Angelina Gadlevskiy, Lara Gröger, Jessica Grote-Westrich, Nico Hattrup, Louis Heimann, Philip Hempel, Marla Hendan, Mia Herale, Moritz Hollenhorst, Emily Hols, Nico Holtermann, Philipp Horstmann, Radin Hosseini, Luca Hugot, Simon Jurovic, Peter Kappel, Konstantin Kettel, Meret Klüsener, Celina Kopp, Greta Kowall, Elisa Krebber, Bjarne Kroll, Colin Kuprianow, Max-Anton Kussberg, David Küter, Emily Kwast, Nicole Lang, Jan Philipp Leiendecker, Jonas Lindner, David Lücke, Mika Lücke, Moritz Lücke, Philip McKay, Sonja Mersmann, Lia Möckel, Svenja Niehues, Till Ostermeyer, Niklas Owczarzak, Benny Reher, Tobias Rips, Jette Roggenkamp, Marina Röhrich, Malin-Noelle Ruck, Christina Schemmer, Norena Schröder, Paul Schüttert, Jakob Siepe, Frederike Spies, Lucie Steiner, Charlotte Stoffel, Maxim Stundza, Marei Thiele, Klara Trahe, Esther Vorspohl, Sophia Wienken, Noah Winkelkotte, Pia-Laura Wisnewski, Friedjof Woidtke, Finia Wünning und Cynthia Ziebell.