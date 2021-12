Alles unter einem Dach

Ein Dorfgemeinschaftshaus, eine Mehrzweckhalle – das steht ganz oben auf der Wunschliste im Rosendorf. Die CDU-Ortsunion macht sich dafür ebenso stark wie etwa die Fortunen. Erste Gespräche mit der Verwaltung hat es schon gegeben. In den kommenden Haushalt der Stadt sollen 200 000 Euro Planungskosten eingestellt werden.

Die Mehrzweckhalle in Capelle wurde von europäischen Fördermitteln mitfinanziert – ein Vorbild für Seppenrade?

Nach dem Entwurf für einen Radweg, der die Dülmener Straße in Seppenrade umfahren und in das Mobilitätskonzept der Stadt aufgenommen werden soll, nimmt die CDU-Ortsunion nun ein zweites Thema des Bürgergespräches der Stadt in Angriff: den Bau einer Mehrzweckhalle.