Alles unter einem (Zelt-)Dach

Lüdinghausen

Aldi baut am Standort Geschwister-Scholl-Straße in Lüdinghausen komplett neu. Daher öffnet am heutigen Donnerstag um 7 Uhr genau gegenüber an der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkaufszelt. Das bietet auf 700 Quadratmetern das gewohnte Sortiment des Discounters.

