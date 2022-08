Alles zurück auf Anfang

Die neun auf dem Parkplatz an der Steverstraße geplanten Stellplätze für Wohnmobile wird es nicht geben. Der mit den Stimmen der CDU gefasste Ratsbeschluss soll gekippt werden – mit den Stimmen der Christdemokraten. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederversammlung am Dienstagabend im „Hotel zur Post“.

CDU will Beschluss zu Wohnmobilstellplätzen kippen

Die inzwischen deutlich über 1000 Unterschriften der Aktion „Pro Baum“ zum Erhalt der vier Bäume auf dem Parkplatz an der Steverstraße, die den neun geplanten Wohnmobilstellplätzen weichen sollen, hat die Christdemokraten denn doch nicht unbeeindruckt gelassen. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung im „Hotel zur Post“ am Dienstagabend erklärten sowohl Bürgermeister Ansgar Mertens als auch der Fraktionsvorsitzende Bernhard Möllmann, den am 23. Juni von CDU und FDP gefällten Ratsbeschluss wieder kippen zu wollen.