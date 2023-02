Alte Tradition an neuem Ort

Seppenrade

An neuem Ort, aber ungebrochenen Elan steigt am Samstag (11. Februar) die Karnevalsparty von „Ümmes de Ollen“ in Tetekum auf dem Hof Vormann. Mit dabei sind neben närrischen Eigengewächsen des Vereins auch auswärtige Akteure -- und ein Überraschungsgast.

-awi-