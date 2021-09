Altes Gemäuer erzählt Geschichte(n)

Ein Wochenende voller Aktionen steht am 11. und 12. September auf dem Hof Grube in Tetekum an. Während am Samstag die „Hof-Kultur“ über die Bühne geht, steht am Sonntag der „Tag des offenen Denkmals“ an.

Karin und Johannes Busch laden zum „Tag des offenen Denkmals“ am 12. September auf den Hof Grube in der Bauerschaft Tetekum ein. Neben Führungen über den alten Gräftenhof gibt es den Auftritt der münsterischen Gruppe „Pattu“.

Acht Jahre haben Karin und Johannes Busch – gemeinsam mit vielen verschiedenen fachkundigen Handwerkern – an ihrem Traum(-Haus) gebaut. Seit fünf Jahren können sie den Traum jetzt leben. Hof Grube in Tetekum ist ihnen zur Heimat geworden.

Doch der historische Gräftenhof, dessen Wohntrakt aus dem Jahr 1517 stammt, ist nicht zum reinen Selbstzweck derart aufwendig restauriert worden. Vielmehr haben die Buschs den Anspruch, Interessierten, das historische Bauwerk zugänglich zu machen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde das „Zen­trum für historische ländliche Baukultur im Münsterland“ gegründet. „25 Generationen haben hier Spuren hinterlassen“, beschreibt Johannes Busch das historische Erbe der Anlage, der er sich verpflichtet fühlt.

Gruppe „Pattu“ spielt auf

Den „Tag des offenen Denkmals“ am 12. September (Sonntag) nutzt das Ehepaar, um die Anlage, die erst in jüngster Zeit durch ein aus dem Jahr 1882 stammendes Scheunen-Ensem­ble erweitert wurde, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Um 14.15 und 16.15 Uhr bietet Johannes Busch zwei Außenführungen über den Gräftenhof an und gibt dabei Einblick in die Baugeschichte der Anlage. Abgerundet wird der Nachmittag durch den Auftritt der münsterischen Formation „Pattu“. Sie spielen Blues-Folk mit plattdeutschen Texten.

Hof Grube steht allerdings schon einen Tag vor dem Denkmaltag im Mittelpunkt verschiedener Aktionen. Am 11. September (Samstag) von 18 bis 22 Uhr geht dort unter dem Titel „Hof-Kultur“ ein buntes Programm über die Bühne. Neben der Band „Bonsaipop und Herr Özdemir“ tritt Zauberer Michael Sondermeyer auf. Mit dem Haupt-Act Daniel Caccia kommt dann Swing auf den Hof.

Radeln zum „Dattelner Meer“

Bereits am Vormittag bietet Dr. Ludger Schröer eine Exkursion per Leeze an. Um 10 Uhr starten die „Lüdinghauser Kanaltouren“ in Richtung „Dattelner Meer“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich auf die Spuren historischer Kanalbauwerke. Eine Anmeldung über die VHS ist zur Teilnahme nötig.

Eine verbindliche Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung „Hof-Kultur“ ist unter https://www.eventbrite.de/e/hof-kultur-tickets-165245546879 erforderlich. Am Veranstaltungsgelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Ein Shuttlebus ab dem Lüdinghauser Busbahnhof wird kostenfrei angeboten. Die Anreise mit dem Rad ist ebenso möglich