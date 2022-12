Biologisches Zentrum: Leiterin Irmtraud Papke geht nach 28 Jahren in den Ruhestand

Angefangen hat sie mit einer ABM-Stelle. Daraus wurden schließlich 28 Jahre. Jetzt geht Dr. Irmtraud Papke als Leiterin des Biologischen Zentrums in den Ruhestand. Die promovierte Biologin erinnert sich im WN-Gespräch auch an die Anfänge der Bildungseinrichtung. „Es hat sich unglaublich viel getan“, resümiert die 64-Jährige.

„Es hat sich unglaublich viel getan“, wenn Dr. Irmtraud Papke in den winterlichen Bauerngarten blickt, spricht sie damit nicht nur die Entwicklung dieses Areals an, sondern nimmt das Gesamtkonstrukt „Biologisches Zentrum“ ins Visier. Und wer könnte das besser beurteilen als die promovierte Biologin. Ist sie doch seit 28 Jahren im Biologischen Zentrum tätig. Am kommenden Montag wird die Leiterin der Bildungseinrichtung in den Ruhestand verabschiedet.