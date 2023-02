Angekommen: Ukrainische Schüler am Lüdinghauser Gymnasium

Das Gymnasium Canisianum war schon kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine zur Stelle, um geflüchete Kinder zu unterrichten. Wie ein Alltag zwischen regulärem Unterricht und ukrainischer Onlineschule aussieht, berichten zwei Schüler, die schon auf mehrere Monate am Cani zurückblicken können.

Mittlerweile ein Jahr liegt die russische Invasion der Ukraine zurück und unzählige Institutionen in Lüdinghausen waren zur Stelle, um den Geflüchteten zur Seite zur stehen. So auch das Gymnasium Canisianum, an dem seit vergangenem Frühling ukrainische Kinder in einer internationalen Klasse unterrichtet werden. Das Konzept hat sich bewährt, wie die beiden Schüler Bogdan Stojak und Eldar Osmanov bestätigen können. Zu ihrem Schulalltag gehört neben den üblichen Fächern des Gymnasiums auch der „DaZ-Unterricht“: Deutsch als Zweitsprache. „Von Montag bis Donnerstag sind zwei Stunden dafür reserviert“, erklärt Lehrerin Olga Kehm die Struktur und ergänzt: „Ziel ist es, die Kinder so schnell wie möglich in eine Regelklasse zu integrieren.“ Das könne auch schrittweise, beginnend mit Hauptfächern wie Mathe oder Englisch, erfolgen. Individuell auf die Bedürfnisse der aktuell 20 Schüler der internationalen Klasse abgestimmt und immer mit einer Frage: „Was ist im Sinne der Kinder das Beste?“