„Annotopia“ erst im Oktober

Eigentlich sollte es bereits im Mai wieder bunt und trubelig zugehen an den Burgen in Lüdinghausen: Am 7. und 8. des Monats war dort zum vierten Mal das große Festival „Annotopia“ geplant. Doch daraus wird vorerst nichts: Die Veranstalter haben das Event verschoben – und zwar nicht wegen der Corona-Pandemie.

„Eigentlich hatten wir gehofft, nach den letzten beiden Jahren von Absagen und Verschiebungen verschont bleiben zu können“, schreibt der Veranstalter „noa entertainment“ aus Harsewinkel in einer Pressemitteilung. Doch nun treffe es gleich das erstes Annotopia-Festival im Jahr 2022.

Der Grund: Kurzfristig sei seitens der Behörden mitgeteilt worden, dass ein wesentlicher Teil des geplanten Geländes zwischen den Burgen in Lüdinghausen aus Naturschutzgründen im Mai nicht zur Verfügung gestellt werden könne. „Nach diesem Schock haben wir natürlich sofort alle möglichen Szenarien geprüft, den Termin und/oder zumindest den Standort zu halten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Beides zusammen sei in der Kürze der Zeit aber leider nicht realisierbar gewesen, sodass nun die Verschiebung auf das erste Oktoberwochenende (1. bis 3. Oktober) beschlossen wurde.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre volle Gültigkeit für die Veranstaltung im Oktober. Inhaber von Wochenendtickets hätten sogar Glück: Sie könnten nun statt zwei sogar drei Tage lang Annotopia besuchen. Alternativ haben Ticketinhaber bis zum 30. April die Möglichkeit, ihre die Tickets erstatten zu lassen. Die jeweiligen Tickets können ausschließlich in der Vorverkaufsstelle Stelle zurückgegeben werden, in der sie erworben wurden.

Online-Tickets können unter Angabe der Bestellnummer und des Namens über folgende E-Mail-Adresse storniert werden: info@annotopia.eu.