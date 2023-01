Antrittsbesuch kam gut an

„Er versteht sofort, worauf es in unserer Gemeinde ankommt“, stellte eine Gottesdienstbesucherin nach der Predigt von Pfarrer Ansbert Junk lobend fest. Der Antrittsbesuch des (möglicherweise) neuen Pfarrers in der Stephanus-Gemeinde wurde von vielen Gläubigen positiv aufgenommen.

Vor vollen Sitzreihen im evangelischen Stephanus-Gemeindezentrum zelebrierte am Sonntag ein besonderer Gast den Gottesdienst. Pfarrer Ansbert Junk war der Einladung der Gemeinde gefolgt, um als Gastprediger die Leitung zu übernehmen. Sowohl der Gottesdienst als auch das anschließende Beisammensein bei Kaffee und Kuchen stand dabei vor allem unter einem klaren Motto, wie Presbyter Arnd Henkelmann erklärte: „Es geht um ein offenes Kennenlernen und darum Ansbert Junk zunächst als Gastprediger zu erleben.“

Der Pfarrer, der bis August im Probedienst im Kirchenkreis Hattingen-Witten in der Gemeinde Herbede tätig ist, nahm in seiner Predigt Bezug auf ein Schlagwort: Pädagogik. „Gott ist ein Lehrer. Er will uns zeigen, dass er da ist und dass wir uns seiner Liebe erfreuen.“ Es sei der „Glanz Gottes“, der die Gemeindemitglieder dessen Anwesenheit spüren lasse. Gottes Liebe kenne keine Grenzen, stellte der Pfarrer klar und appellierte: „Er gibt uns die Kraft, zusammen Gemeinde und Familie zu sein.“ Die Resonanz auf diese erste Predigt von Junk in Lüdinghausen zeigte sich derweil nicht nur in der bloßen Anzahl an anwesenden Gläubigen.

Auch nach dem Gottesdienst nutzten die Gemeindemitglieder die Gelegenheit, um mit Junk ins Gespräch zu kommen. „Ich bin sehr froh über diese Einladung“, betonte Junk und konnte sich bereits am Sonntag einen ersten Eindruck von der Stephanus-Gemeinde bilden: „Ich freue mich, dass diese Kirchengemeinde sichtlich im Aufbruch ist.“ Ein Urteil, dass nach Personalquerelen, Rücktritten im Presbyterium und Unsicherheiten hinsichtlich der Besetzung der Pfarreistelle für Freude bei den Gläubigen sorgte. „Er versteht sofort, worauf es in unserer Gemeinde ankommt“, stellte eine Gottesdienstbesucherin lobend fest.

Auch wenn Junk am Sonntag lediglich als Gastprediger im Gemeindezentrum zugegen war, kann er sich eine Zukunft in der Kirchengemeinde bereits jetzt vorstellen: „Es freut mich, dass ich möglicherweise daran mitwirken kann, dass dieser Aufbruch innerhalb der Gemeinde gelingt.“