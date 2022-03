Antrittsbesuch mit Scheck

Lüdinghausen

Zu seinem Antrittsbesuch in der polnischen Partnerstadt Nysa hatte sich Bürgermeister Ansgar Mertens am Wochenende mit dem beigeordneten Matthias Kortendieck, dem DPG-Vorsitzenden Karl-Heinz-Kocar und dem Vertreter des Lauftreffs Lüdinghausen, Michael Beer, Verstärkung mitgenommen. Als Gastgeschenk überreichte er einen Scheck in Höhe von 20 000 Euro. Mit der Summe soll die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt werden.

Von Michael Beer