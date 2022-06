Arbeit im Hotel ist „positiver Stress“

Seppenrade

Thibault Levasseur ist Gastronom und Hotelier aus Leidenschaft. Seit seiner Eröffnung Ende 2021 ist er Direktor des Hotels Naundrups Hof in Seppenrade. Gelernt hat der Franzose, der seit 1986 in Deutschland arbeitet, seinen Beruf von der Pike auf. Noch immer ist er überzeugt: „Koch ist der schönste Beruf in der Welt.“

Von Peter Werth