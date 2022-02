Jugendkunstschule des Vereins KAKTuS feiert 20-jähriges Bestehen

In einer ruhigen Minute fragte sich Ria Maris kürzlich, wie lange sie schon in der Jugendkunstschule tätig ist. Genau 20 Jahre sind es jetzt, stellte sie fest. Und da sie von Beginn an als Dozentin dazugehörte, vollendet die Jugendkunstschule in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Gefeiert werden soll der jedoch nicht, denn erst einmal will der Verein KAKTuS Kulturforum, dem die Jugendkunstschule angehört, in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen nachfeiern.

Trotzdem ist es jetzt schon für Maris und auch den KAKTuS eine gute Gelegenheit, einmal zurückzublicken. Zahllose Kinder und Jugendliche konnten dort in den beiden vergangenen Jahrzehnten unter fachkundiger Anleitung ihre Kreativität ausleben. Gegründet hat die Schule Gabi Wisse, die vor ein paar Jahren gestorben ist. „Zuvor hatte Gabi Wisse eine Jugendgruppe in der Galerie Noran betreut. Als die Galerie schloss, wollte sie dieses Angebot weiter fortführen“, berichtet Maris von den Anfängen.

Domizil in der Villa Westerholt gefunden

Der KAKTuS habe sich damals sofort dazu bereiterklärt, die Jugendkunstschule unter seinem Dach als eigene Abteilung aufzunehmen. „Der Verein kümmert sich auch um die organisatorischen Belange der Kunstschule“, freut sich Maris darüber, dass sich die Dozentinnen voll und ganz auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen sowie einigen Erwachsenen konzentrieren können.

Auch die Stadt habe sich von Beginn an sehr kooperativ bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten gezeigt. „Wir durften das Obergeschoss der Villa Westerholt nutzen“, sagt Maris. Zwischenzeitlich mussten sie aufgrund von Umbauarbeiten die Villa verlassen. In dieser Zeit hatte das St.-Antonius-Gymnasium zwei Pavillons inklusive der sanitären Anlagen zur Verfügung gestellt. Heute ist die Jugendkunstschule wieder in der Villa Westerholt beheimatet und nutzt dort das Souterrain.

In den Kursen dürfen sich Kinder und Jugendliche – und mittlerweile auch Erwachsene im Malen, Zeichnen, Basteln, Gestalten und an Drucktechniken ausprobieren. „Wir begleiten sowohl die individuelle Arbeit, bieten aber auch projektbezogene Arbeit an“, erklärt Maris. Zum Dozententeam gehören noch Ute Mangel und Helen Kautz.

Auch Kurse für Erwachsene

Die Kurse laufen über ein Halbjahr, von Februar bis Juli und von August bis Januar. Bei den Treffen, die jeweils immer zweieinhalb Stunden dauern, legen die Dozentinnen Wert darauf, dass die Teilnehmer Zeit haben, anzukommen und abzuschalten und am Ende auch noch die Möglichkeit besteht, alles wieder aufzuräumen. Auch Zeit zum Nachdenken sollen die kreativen Köpfe haben und Zeit, auch etwas zu schaffen. Zudem werden die Arbeiten besprochen. „So lernen schon die Jüngsten, sich auch auszudrücken“, hat die Dozentin festgestellt.

„Kunst verbindet Kopf und Hände“, sagt Maris. Sie schule die große und kleine Motorik. Fähigkeiten, die durch das viele Tippen auf der Tastatur oft vernachlässigt würden. Es gehe nicht um die perfekte Arbeit, sondern um den Weg dorthin. Zu Beginn sei es schwer, etwas gut zu zeichnen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gewohnt seien, das darzustellen, was sie sehen. Genau deshalb sei eine Analyse der Werke so wichtig, weiß die Dozentin. Kreativität sei eine Suche nach Lösungen, bei der vieles ausprobiert werden darf.

Ab und an gibt es Ausstellungen

„Jedes Kind hat seine eigenen Fähigkeiten“, betont Felix De Sacco, Pressesprecher des Vereins KAKTuS überzeugt. Und diese Fähigkeiten würden in der Jugendkunstschule gefördert. Maris macht auch Ungeübten Mut: „Vieles kann erlernt werden, aber das geht nicht in einer Woche.“ Ausdauer sei in der Kunst immer gefragt. Das Wichtigste was zu den Stunden mitgebracht werden sollte, sei einfach gute Laune.

Gearbeitet wird an den Werken nur in den Kursstunden. „Dort haben alle Teilnehmer die gleichen Materialien zur Verfügung und damit auch die gleichen Chancen“, sagt Maris. Gelegentlich finden Ausstellungen statt, doch zum runden Geburtstag sei erst einmal nichts geplant. Maris will mit ihren Schülern jedoch wieder Projekte angehen, die dann präsentiert werden sollen.

In Gedenken an die Gründerin finden in jedem Jahr „Gabi-Wisse-Tage“ in der Jugendkunstschule statt. Dann werden alle Drittklässler aus Lüdinghausen und Seppenrade eingeladen und dürfen einen Vormittag lang kreativ arbeiten.