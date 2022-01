Schulsozialarbeit auch auf dem Pausenhof präsent

Lüdinghausen

Mit dem Thema Schulsozialarbeit beschäftigt sich am heutigen Donnerstag der Ausschuss für Bildung und Kultur. Lüdinghausen investiert an den städtischen Schulen jährlich rund 221.000 Euro in diese Aufgabe. Die Verwaltung empfiehlt der Politik, den Umfang der Schulsozialarbeit in der bisherigen Form fortzuführen.

Von Peter Werth