Auf den Spuren jüdischen Lebens

Bei einer Tagesfahrt des Volkshochschulkreises Lüdinghausen haben Interessierte am 18. August (Mittwoch) ab 14 Uhr die Gelegenheit, in Telgte gleich zwei Sonderausstellungen im Relígio, dem westfälischen Museum für religiöse Kultur, zu besuchen. Darüber hinaus erleben die Teilnehmenden einen geführten Stadtrundgang zum jüdischen Friedhof und zur vor Kurzem wiederentdeckten Landsynagoge, heißt es in einer Ankündigung. Die Synagoge befindet sich in einem 500 Jahre altem Fachwerkspeicher im Hinterhof eines modernen Wohnhauses und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun soll sie restauriert und als Museum genutzt werden, um an jüdische Bürger in Telgte zu erinnern.

Geld und Glaube

Während der Führung durch das Museum sehen die Teilnehmenden die Ausstellung „Pessach – Von Exodus bis heute“, in der einerseits die Geschichte des Pessach-Festes, die durch historische Exponate belegt wird, als auch das Feiern dieses Festes in Corona-Zeiten. Die zweite Ausstellung trägt den Titel „Geld und Glaube“ und präsentiert Zusammenhänge von Geld und Glauben in den drei Weltreligionen, heißt es weiter. Der zum Ritual gewordene Umgang mit Geld, zum Beispiel bei Festen und Feiern, wird gezeigt. Auch gängige Jenseitsvorstellungen, wie etwa wertvolle Grabbeigaben für ein Leben nach dem Tod oder das letzte Hemd, das bekanntlich keine Taschen hat, werden hier verdeutlicht. Auch allgemeiner Volksglaube übermittelt Einblicke in Vorstellung von Reichtum und Armut, etwa der berühmte Glückspfennig oder Märchen wie Sterntaler oder Hans im Glück.

Diese Exkursion mit Selbstanreise ist Teil der Kooperation mit den Volkshochschulen Lengerich/Westfalen und Dülmen – Haltern – Havixbeck und wird im Rahmen des Festjahrs „#2021JLID – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ durchgeführt.

Weitere Informationen zur Exkursion erhalten Interessierte unter Kursnummer 90100-F auf www.vhs-luedinghausen.de oder unter 0 25 91 / 92 64 84. Anmeldungen sind in der Geschäftsstelle Lüdinghausen oder per E-Mail an vhs@­stadt-luedinghausen.de möglich.