Auf die Mannschaft ist Verlass

Die Nachfolge ist geregelt. Neun Jahre war Dorothee Stamm Maggi-Werkleiterin in Lüdinghausen. Zum 1. August folgt ihr Björn Graf. Die 61-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand und erinnert sich an „herausfordernde Zeiten“.

Neun Jahre stand Dorothee Stamm an der Spitze des Maggi-Werks in Lüdinghausen. Zum 1. August übernimmt Björn Graf ihre Nachfolge.

Ihre Karriere bei Nestlé Deutschland startet Dorothee im Singener Maggi-Werk in der dortigen Suppen-Herstellung. Ihre mittlerweile 33-jährige Zugehörigkeit zum Nestlé-Konzern endet mit einer Station bei Maggi. In Lüdinghausen ist sie seit 2012 Werkleiterin. Mit Ende dieses Monats geht die 61-Jährige in den Ruhestand. Rückblickend spricht sie von einer „herausfordernden Zeit mit vielen ambitionierten Zielen“. Sie werde die neun Jahre in Lüdinghausen in positiver Erinnerung behalten.