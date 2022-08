Auf die Rampe – fertig – los!

Dass er stolz auf die zwei Seifenkisten ist, die er für seine beiden Enkel gebaut hat, gibt Heinz Delbrügge nicht zu. Dafür ist er zu bescheiden. Aber es ist ihm deutlich anzusehen. Seine Augen strahlen vor Begeisterung, als er beobachtet, wie die siebenjährigen Zwillinge Lars und Sonja jeweils in ihr knallrotes Vehikel aus Holz klettern. Viel Herzblut und Zeit hat der 72-jährige Tischlermeister in das Projekt gesteckt. Die Nachwuchsfahrer, die als „Der rasende Lars“ und „Fliegendes Einhorn“ während der Jux-Wertung beim ersten Rosenfest-Cup am Sonntag (21. August) ab 10 Uhr an den Start gehen, haben ihm beim Werkeln und Pinseln stets gerne geholfen.

