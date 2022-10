Auf hohem Niveau etabliert

Als gemütliches Beisammensein vor historischer Kulisse hat sich der Abendmarkt seit Jahren als fester Bestandteil des Lüdinghauser Stadtlebens etabliert. Wie sehr Besucher die Veranstaltung wertschätzen, zeigt neben dem trotz wechselhaftem Wetter belebten Hof der Burg Lüdinghausen der Rückblick auf die Saison. Die letzte Auflage und das Weihnachtsspezial stehen noch an, doch für die Marktbeschicker und Veranstalter schließt die Resonanz bereits nahtlos an den Erfolg der Vorjahre an.

Geselliger Treff

Neben dem geselligen Treffpunkt auf den Bänken in der Mitte des Hofes machen nach wie vor die kulinarischen Angebote den besonderen Anreiz des Marktes aus. Neben zahlreichen „Veteranen“ sind immer wieder Händler mit neuen Delikatessen vertreten. Mit kreativen Marmeladenkreationen nahm so etwa Tamara Gademann den Platz am Tor zum Burghof ein. „Ich kenne den Abendmarkt schon als Besucherin, aber bin heute zum ersten Mal dabei.“ Die „ausgefallenen Ideen“, von Hand zubereitet, reichten von Kürbis und Zimt bis zur mit Kardamom verfeinerten Birnenmarmelade und fanden dementsprechend schnell Abnehmer. Eine weitere Besonderheit: Gademann war, anders als viele Standnachbarn, nicht als professionelle Marktbeschickerin, sondern stattdessen mit den Erzeugnissen ihres Hobbys vertreten: „Ich verkaufe quasi den Überschuss.“ Eine Abwechslung die ganz im Sinne der Veranstalter ist. „Wir nehmen gerne neue Elemente auf“, erklärte Jochen Schwering, zuständig für das Veranstaltungsmanagement bei Lüdinghausen Marketing.

Viele Besucher sind „Wiederholungstäter“

Seit dem ersten Abendmarkt ist Heinz Perrar vom Café Schlaun aus Nordkirchen vertreten. Routiniert und charmant bringt er seitdem seine Backwaren an den Mann. Von der spontan zusammengestellten „Brotschlachtplatte“ bis zu Ratschlägen für die Zubereitung von übrig gebliebenem Baguette weiß Perrar was beim Abendmarkt zählt: „Lüdinghausen hat eine Stammkundschaft, die viel erwartet und das auch honoriert. Davon lebt der Markt.“ Eine Einschätzung, die auch Schwering bestätigt: „Viele Besucher sind Wiederholungstäter.“

Wie sehr sich der Markt als Erfolg für Teilnehmer auf beiden Seiten der Theke erwiesen hat, zeigt ein einfacher Fakt: „Die Händler bleiben dabei.“ So gehören Wein, Flammkuchen, frischer Fisch und Baumstriezel seit jeher zu den Highlights des Marktes. Eine Auswahl, die sich auch am Freitag wieder bewährt hat. „Der Abendmarkt hat sich auf einem hohen Niveau etabliert und hat einen guten Bekanntheitsgrad in der Region“, blickte Schwering auf die Entwicklung des Projektes zurück. Der Pandemie und gestiegenen Lebenshaltungskosten zum Trotz lässt sich auch dieses Jahr wieder ein erfreuliches Fazit ziehen: „Wir haben dieses Niveau gehalten.“