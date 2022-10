Auf Krisensituationen vorbereitet

Einen „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) hat die Stadt ins Leben gerufen. So will sie sich für unvorhergesehene Geschehnisse und Krisen wappnen. Im Rahmen einer Übung haben sich die im Stab Verantwortlichen bereits auf bestimmte Szenarien vorbereitet. „Wir hoffen natürlich, dass wir unsere Vorkehrungen niemals brauchen, wollen aber vorbereitet sein“, sagt dazu Bürgermeister Ansgar Mertens.

Bombenentschärfung, Stromausfall, Starkregen mit Überflutungen oder, wie in jüngerer Zeit zu befürchten, eine Gasmangellage als Folge des Ukraine-Kriegs – all diese möglichen Ereignisse stellen mit ihren Folgen auch eine Kommune wie Lüdinghausen vor nicht unerhebliche Probleme. Um für diese Eventualitäten gewappnet zu sein, hat die Verwaltung einen „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE) ins Leben gerufen. Und das, so betont Bürgermeister Ansgar Mertens, bereits nach den Starkregenereignissen im Ahrtal im vergangenen Jahr. „Wir wollen uns gut auf Krisensituationen einstellen“, begründet er dieses Vorgehen. Als Bürgermeister sei er „gesamtpolitisch verantwortlich“ und stehe daher außerhalb des Stabes.