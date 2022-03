Auf Lkw-Tour vom Krieg überrascht

Lüdinghausen

Seit Freitagabend stehen Trucker aus der Ukraine mit ihren Fahrzeugen an der Julius-Maggi-Straße. In dem dortigen Gewerbegebiet haben sie ihre Ladungen abgeladen, dann sollte es eigentlich wieder zurück in die Heimat gehen. Doch der Krieg in der Heimat hat die Männer auf ihrer Tour überrascht.

