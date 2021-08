Die DBU Naturerbe will die Pachtverträge für ihre Flächen in den Borkenbergen umstellen. Das betrifft auch die Äcker, für die ausschließlich eine naturschutzkonforme extensive landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen ist.

Im ersten Teil über den Stand der Naturschutzmaßnahmen ging es um die Wiedervernässung des Süskenbrocksmoores und das große Beweisungsprojekt auf der Heidefläche mit großen Weidetieren. Aktuell stellt die DBU Naturerbe als Eigentümerin der Fläche in den Borkenbergen die vorhandenen Pachtverträge um.

Das betrifft auch die örtlichen Ackerflächen. Dafür wurden bestehende Altverträge, die die DBU Naturerbe mit der Übernahme der Fläche vom Bund übernommen hatte, gekündigt. Nun sollen neue Pachtverträge mit den Landwirten geschlossen werden, die ausschließlich eine naturschutzkonforme extensive landwirtschaftliche Nutzung vorsehen.

Gespräch suchen

Es geht hier hauptsächlich um Ackerflächen von rund 14 Hektar, die drei Landwirte aus Seppenrade gepachtet haben. „Wir Landwirte müssen ja schnell wissen, wie die Konditionen in den neuen Pachtverträgen aussehen, zumal bereits im Oktober das Wintergetreide eingesät werden muss“, sagte Berthold Große Entrup, dessen Pachtvertrag zum 31. Oktober gekündigt wurde. „Diese Äcker sind uns wichtig, Gülle oder Pflanzenschutz passen da aber nicht ins Konzept. Auch dürfen sie nicht in Grünland umgewandelt werden“, sagt Dr. Jörg Tillmann, der so schnell wie möglich das Gespräch mit den betroffenen Landwirten vor Ortsuchen will.

Verbotsschilder

Ein Dorn im Auge der DBU Naturerbe sind die Störungen durch Motocrosser und Quadfahrer, die die 2018 freigegebene Ringstraße von Sythen nach Seppenrade – trotz Verbotsschildern, die vor allem auf die Gefahren durch die Munitionsbelastung hinweisen – verlassen und illegal die Flächen befahren. Die Polizei führte in den vergangenen Jahren Einsätze durch, um diese Fahrzeuge zu stoppen. „Wir danken allen Behörden für die kooperative Zusammenarbeit, um der Crossfahrer-Problematik entgegenzuwirken und freuen uns, wenn Polizeikontrollen in Zukunft weiterhin stattfinden werden. Der Bundesforstbetrieb Rhein-Weser wird uns dafür weiterhin vor Ort zur Seite stehen und wir flankieren gerne lenkende Maßnahmen mit Schranken. Auch eine eingezäunte Weide auf der Heidefläche hätte sicherlich ihre Wirkung“, sagte Marius Keite, Prokurist in der DBU Naturerbe. Rechtlich wirksame Durchsetzungsbefugnisse haben die Untere Naturschutzbehörde sowie die Ordnungsbehörde, die der DBU Naturerbe als gemeinnützige Privateigentümerin fehlen.