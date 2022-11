Außergewöhnliche künstlerische Objekte

Die BurgArt2022 öffnet am Sonntag um 11 Uhr in der Burg Lüdinghausen ihre Pforten. Dort stellen Kunstschaffende ihre Werke nicht nur aus, sondern bieten sie auch zum Verkauf an.

Alle Kisten sind ausgepackt, alle Bilder sind gehängt, die Objekte stehen auf schlichten Stelen in der im Novemberlicht erstrahlenden Renaissanceburg Lüdinghausen. Das Ergebnis ist eine ganz besondere vorweihnachtliche Kunst-und Verkaufsausstellung: die BurgArt 2022. Sie steht für die besondere Vielfalt an außergewöhnlichen künstlerischen Objekten, heißt es in einer Pressemitteilung des KAKTuS Kulturforums. Eröffnung ist am Sonntag (13. November) um 11 Uhr.

Weites kreatives Feld

Seit 2009 erfreue sich diese Ausstellung einer stetig steigenden Beliebtheit, belegt durch wachsende Besucherzahlen und ansteigende Verkaufserlöse. Im Laufe der Jahre haben hier über 100 Künstlerinnen und Künstler ihre Exponate ausgestellt und an kunstinteressierte Besucher verkauft. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Werke für die BurgArt sei die Vielfältigkeit. Neben Bewährtem wie der Malerei in Öl oder Acryl werden immer wieder neue, unbekannte Materialien und Techniken vorgestellt, die einen Eindruck von dem weiten Feld vermitteln, in dem man künstlerisch-kreativ tätig werden kann.

Die Bewerbungen für diese Ausstellung sind so zahlreich, dass die BurgArt als Ausstellungskonzept für viele Jahre gesichert ist. Für die BurgArt 2022 wurden vom Kunst-Team des Kulturforums KAKTuS (Christiane Heckelmann, Silvia Hesse-Böcker, Ulla Meins, Radu Stefanescu, Dietmar Wittekind) acht Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, die in ganz unterschiedlicher Form-und Farbvielfalt kreativ sind. Sowohl begabte Autodidakten wie auch ausgebildete Künstler haben an den Wänden und Nischen ihren passenden Platz gefunden.

Bilder, Stelen und Collagen

Es stellen aus: Claudia Alfers (Studium der Romanistik und Kunst – zarte Aquarelle und Skulpturen aus Bundsandstein), Yevhen Ayzenberg aus Odessa (Meisterschüler von Prof. Kuhna – Pleinair Malerei in Öl), Edda Bork (Künstlerin und Schriftstellerin – Malerei, Zeichnung, Fantasyroman: Telamon – Aufbruch nach Unoria), Claudia Dröge (Grafikerin und Künstlerin – Reduzierte Drahtzeichnungen aus geglühtem Draht), Marij Neumann-Vervaart (Kunststudium in Tilburg – Malerei und Zeichnung), Gerald Pfeifer (Autodidakt in Malerei und Fotografie – Digitale Bildcollagen auf Leinwand in Keilrahmen), An­drea Rathert-Schützendeller (Künstlerin – Abstrakte Farb- und Formensprache in harmonischen Farbklängen in Öl), Margret Wirtz (Puppenmacherin und Keramikerin – Stelen voller Anmut und Schönheit).

Vernissage mit allen Kunstschaffenden

Radu Stefanescu hat passend zu dieser BurgArt einen Film erstellt, in dem jeder Künstler für ein interessiertes Publikum über TV noch einmal einzeln vorgestellt wird. Alle Kunstschaffenden werden bei der Vernissage anwesend sein und sind bereit, Fragen zu ihren Exponaten zu beantworten.

Am Sonntag (11. Dezember) um 17 Uhr wird in den Ausstellungsräumen der Burg eine Lesung mit Edda Bork stattfinden. Sie stellt ihr erstes literarisches Werk, den Fantasyroman „Telamon – Aufbruch nach Unoria“ vor.

Die BurgArt ist vom 13. November bis zum 18. Dezember samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.